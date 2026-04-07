Francesco Oppini ha annunciato di essere nuovamente innamorato e di avere una nuova compagna. La donna si chiama Francesca Viverit e lavora nel settore della comunicazione. Oppini ha dichiarato di desiderare di diventare padre. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni pubbliche, mostrando un legame che sembra consolidarsi nel tempo. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e i media del settore.

Francesco Oppini sta attraversando un periodo decisamente felice al fianco della nuova fidanzata Francesca Viverit. La coppia è uscita allo scoperto sui social due anni fa, quando l’ex gieffino ha condiviso alcuni scatti di coppia taggandola e, dunque, ufficializzando a tutti gli effetti la loro storia d’amore. Una storia d’amore nata dopo una lunga amicizia quella tra Francesca e Francesco che si sono molto avvicinati dopo la fine della relazione con l’ex compagna Cristina Tomasini. I due, infatti, si conosceva già da tempo, ma dopo la separazione dalla ex Cristina Tomasini, Francesco Oppini ha potuto contare sul supporto incondizionato di Francesca e tra una chiacchiera e l’altra è nato l’amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Francesco Oppini è di nuovo innamorato, chi è la nuova fidanzata e cosa fa nella vita: “Vorrei diventare papà”

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Buon compleanno al nostro Francesco Maria Oppini. Che sia una giornata speciale! #happybirthday - facebook.com facebook

Il punto di Francesco Oppini sulla nostra Nazionale. #BellaMa torna domani alle 15:25 su #Rai2 e #RaiPlay x.com