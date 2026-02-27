Giulia Settembrini è la compagna di Francesco Gabbani, cantante italiano. Lavora come sua assistente e si occupa di supportarlo nelle attività professionali. La coppia è insieme da diversi anni e spesso viene vista in pubblico durante eventi e apparizioni ufficiali. Non ci sono altre informazioni disponibili sulla sua vita o sui suoi altri impegni.

La fidanzata di Francesco Gabbani si chiama Giulia Settembrini. I due fanno coppia da anni anche a livello professionale: lei lavora come sua assistente ed è spesso parte integrante nel processo creativo dei suoi brani Francesco e Giulia si sono conosciuti nel 2019 a Pizzo Calabro, durante un progetto lavorativo in cui lei era coinvolta in ambito registico. Lo ha dichiarato proprio Gabbani ospite a Radio Deejay: “Ci siamo conosciuti a Pizzo Calabro. Io facevo una serata, lei lavorava alla regia dell’evento”. Giulia Settembrini, in quella occasione, è intervenuta per parlare del suo rapporto con lui: “Il suo difetto principale? È un pochino, ma proprio un pochino, pignolo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la fidanzata di Francesco Gabbani, Giulia Settembrini e cosa fa nella vita? Lavora come sua assistente

Leggi anche: Chi è Giulia Settembrini, la compagna di Francesco Gabbani e cosa fa nella vita

Chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso, Carolina Sansoni (cosa fa nella vita): matrimonio in vista?Tommaso Paradiso sarebbe pronto a coronare la sua storia d’amore con Carolina Sansoni? L’indiscrezione arriva dalla newsletter Celebrity Watch di...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Chi è la nuova fidanzata di Fedez: il gossip dietro la partecipazione a Sanremo; Ditonellapiaga, chi è il fidanzato e la triste ammissione su Sanremo e l’amore; Arianna Di Claudio, chi è la fidanzata di Leo Gassman: età, carriera, il video su TikTok e Instagram; Chi è Giulia Peditto, fidanzata di Dargen D'Amico, insegnante di yoga e amica di Chiara Ferragni.

Chi è Nicolò Filippucci? Fidanzata, altezza, Sanremo, XFactor, etàÈ uno di quei casi in cui un brano ti resta in testa dopo una sola esecuzione. Con Laguna ha vinto le Nuove Proposte di Sanremo 2026, e in poche ore il suo nome è finito ovunque: tv, social, classif ... alphabetcity.it

Sayf, chi è la fidanzata: vita privata top secret/ Significato del nome: deriva dall’arabo e…Sayf, chi è la fidanzata: vita privata top secret. L'artista di Rapallo ha origini italo-tunisine: il suo nome è legato proprio alla cultura araba ... ilsussidiario.net

La rubrica “Ick vs Turn On” con Francesco Gabbani E a voi Vi accenderebbero o vi spegnerebbero queste cose #radio105 #extrafestival #sanremo2026 @camillaghini @francescogabbani - facebook.com facebook

Scaletta serata cover Sanremo, ordine di uscita dei cantanti e ospiti: Bianca Balti e Francesco Gabbani x.com