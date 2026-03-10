Chi è Ylenia Azzurretti la fidanzata di Frank Matano e cosa fa nella vita

Ylenia Azzurretti, videomaker, è la fidanzata di Frank Matano. La coppia ha iniziato la loro relazione tra il 2016 e il 2017 e da allora condividono momenti della loro vita lontano dai riflettori. Ylenia lavora nel settore della produzione video e mantiene una relazione stabile con l’attore e comico. La loro storia dura ormai diversi anni.

La fidanzata di Frank Matano è la videomaker Ylenia Azzurretti: i due condividono una lunga storia lontana dai riflettori partita intorno al 2016-2017. Chi è la fidanzata di Frank Matano. L'artista sarà ospite di Stasera A Letto Tardi, show condotto dai The Jackal, in onda su Raidue dalle 21:30. Matano e la fidanzata hanno in comune la passione per il cinema, che ha portato la ragazza a contattare il volto del piccolo schermo a contattarlo dopo aver visto i video di Frank su YouTube (dove era conosciuto come Lamentecontorta ). Il loro rapporto in principio amichevole si trasforma in una storia d'amore. Nata a Caserta nel 1989, Ylenia ha conseguito la laurea in Lettere Moderne all 'Università Federico II di Napoli, ha iniziato a lavorare come regista di documentari ed assistente alla regia.