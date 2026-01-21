Scuola rischio Dad per le Olimpiadi ma l’ufficio regionale assicura | È solo una extrema ratio

L’Ufficio scolastico regionale della Lombardia rassicura: le scuole non chiuderanno e la didattica a distanza sarà adottata solo come misura estrema, nel caso in cui alcuni studenti non possano raggiungere le scuole a causa delle Olimpiadi. La priorità rimane garantire la continuità dell’istruzione, utilizzando questa modalità solo quando strettamente necessario, per assicurare il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

« Le scuole non chiuderanno, la didattica a distanza resta una extrema ratio da utilizzare solo negli istituti in cui ci sono alunni e alunne che non riusciranno a raggiungere la scuola a causa delle Olimpiadi», dicono dall’Ufficio scolastico regionale della Lombardia. Ma questa “extrema ratio” ha scatenato una polemica a Sondrio, ed è una polemica che potrebbe diffondersi anche nel resto della regione, nelle zone interessate dalle gare dei Giochi invernali. La possibilità ventilata dall’ufficio scolastico regionale non è piaciuta ad alcune famiglie che a Sondrio hanno iniziato a stampare e affiggere dei volantini ironici contro la didattica a distanza: «Sei di Sondrio se accetti passivamente che qualche studente vada in Dad per non intralciare le auto di chi deve andare a vedere le Olimpiadi.🔗 Leggi su Open.online

Metal detector a scuola: Caivano passa all’extrema ratioL’introduzione di metal detector nelle scuole sta diventando una misura adottata in risposta a crescenti preoccupazioni sulla sicurezza degli studenti.

Leggi anche: Famiglia nel bosco, l’associazione magistrati per i minorenni: "Tutela è prioritaria, allontanamento extrema ratio"

