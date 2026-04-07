Frana riattivata dal maltempo | Molise chiuso tratto di autostrada e interrotta la linea ferroviaria Pescara-Bari Possibili lesioni alla sede stradale

Una frana attivata dal maltempo ha causato la chiusura temporanea dell’autostrada A14 tra Vasto sud e Termoli e l’interruzione della linea ferroviaria Bari-Pescara tra Termoli e Montenero di Bisaccia. La frana, risvegliatasi in una zona nota come storica, ha provocato danni alla sede stradale e ha reso necessario l’intervento delle autorità per mettere in sicurezza la zona. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti.

Autostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia a causa del risveglio di una frana storica a Petacciato, nel Basso Molise. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Frana riattivata dal maltempo: Molise, chiuso tratto di autostrada e interrotta la linea ferroviaria Pescara-Bari Possibili lesioni alla sede stradale Leggi anche: Si è “risvegliata” la frana di Petacciano in Molise: chiuso un tratto dell’A14 e una linea ferroviaria Linea ferroviaria Adriatica interrotta per maltempo: circa 800 viaggiatori "invadono" la stazione di PescaraTanti quelli che non hanno potuto proseguire dopo che l’Osento, straripando, ha invaso i binari nel tratto Vasto-Fossacesia. Si parla di: Maltempo, Statale 16 Adriatica interrotta per crollo di un ponte sul Trigno: ultime news oggi. Frana sulla linea Pescara-Foggia, treni sospesi tra Montenero e TermoliFrana sulla linea Pescara-Foggia: circolazione sospesa tra Montenero e Termoli. Tecnici RFI e geologi al lavoro, deviazioni via Caserta. pugliapress.org Frana storica a Petacciato, chiusi in via precauzionale A14 e linea ferroviaria Bari-PescaraUna frana si è riattivata a Petacciato provocando la chiusura temporanea dell’autostrada A14 nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli ... laquilablog.it