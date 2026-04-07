Una frana improvvisa ha bloccato l’autostrada lungo la costa adriatica, causando la chiusura totale della carreggiata e lunghe code di veicoli in entrambe le direzioni. La situazione ha provocato disagi significativi per i mezzi in transito, con strade alternative che si sono riempite di automobili in attesa di passare. Le autorità stanno intervenendo per valutare i danni e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Una nuova emergenza torna a mettere sotto pressione la viabilità lungo la costa adriatica, dove una situazione già fragile si è ulteriormente aggravata nelle ultime ore. Tra disagi crescenti, rallentamenti e collegamenti compromessi, il territorio si trova a fare i conti con un evento che sta incidendo in modo pesante sulla circolazione. E proprio quando si pensava di aver contenuto le criticità, un nuovo imprevisto ha riacceso l’allarme, complicando ulteriormente gli spostamenti e creando nuove difficoltà per residenti e viaggiatori. Frana di Petacciato: i primi segnali di cedimento. Lunedì 7 aprile una nuova criticità legata al dissesto idrogeologico ha interessato il territorio di Petacciato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Frana improvvisa, inferno in autostrada: tutto chiuso, code infinite

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