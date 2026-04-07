Una frana di grandi proporzioni si è verificata questa mattina in Molise, causando la chiusura dell’autostrada A14, della statale 16 e della linea ferroviaria che attraversano la zona. La frana ha riattivato un fenomeno che si era verificato in passato e che ora sta provocando la divisione di fatto tra le regioni settentrionali e meridionali. Le autorità stanno monitorando la situazione e seguono gli aggiornamenti in tempo reale.

«Questa mattina si è riattivata una storica frana in Molise, che sta di fatto dividendo in due l’Italia, interrompendo contemporaneamente l’Autostrada A14, la Statale 16 e la linea ferroviaria. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in costante contatto con i ministri competenti, Matteo Salvini e Nello Musumeci, con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e segue gli aggiornamenti in tempo reale». Lo riporta una nota di Palazzo Chigi. «La Protezione Civile – prosegue la nota – ha da subito convocato il proprio Comitato Operativo, che... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Frana gigante in Molise: chiuse A14 e linea ferroviaria. Meloni segue gli aggiornamenti

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Frana in Molise: autostrada A14 e linea ferroviaria Pescara-Bari bloccate ELENCO TRENI COINVOLTI AggiornamentoDi seguito un comunicato diffuso da Autostrade (ore 20,36): Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio...

Temi più discussi: Metsola faccia piena chiarezza sul caso Salis. Parla Cavedagna; Attacco hacker ai software Usa, spunta l'ipotesi nordcoreana: i pirati digitali volevano rubare le criptovalute; Brava Meloni nel Golfo: l'ex ministro Pd gela sinistra e campo largo. Le critiche non hanno senso; Cristiani perseguitati, FdI presenta una petizione in Europa: lo scorso anno oltre 2.200 atti di odio.

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Si risveglia storica frana in Molise, Ciciliano: Settimane o mesi per ripristino A14 e ferroviaLa riattivazione della frana è stata causata dall'ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87. Code di 14 chilometri, distribu ... rainews.it

Frana di Petacciato: un gigante geologico attivo da oltre un secolo. Perché si è riattivata e cosa aspettarsi. - facebook.com facebook

Si risveglia la frana più grande d'Europa: chiusa A14 tra Vasto sud e Termoli. Stop al traffico ferroviario tra Pescara e Foggia x.com