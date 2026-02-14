la frana di san macario rischia di isolare il paese

Una frana si è sviluppata ieri in via di San Macario in Monte, a Lucca, creando il rischio di isolamento per tutto il paese. La massa di terra si è staccata in seguito a intense piogge, bloccando la strada principale e rendendo difficile l’accesso alle abitazioni. I residenti sono preoccupati perché non riescono a raggiungere i negozi e le strutture di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’area.

Lucca, 14 febbraio 2026 – Allarme per una frana che si è sviluppata ieri in via di San Macario in Monte e che rischia di isolare l’intero paese. A circa un chilometro e mezzo dall’incrocio con via delle Gavine si è verificato un distacco di una parte del versante del monte che ha iniziato a scivolare verso valle coinvolgendo prima il muro a secco che delimita la strada e che rischia di interessare la carreggiata che ha un doppio senso di marcia in direzione della frazione. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, i tecnici comunali con l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani, il vicesindaco e assessore Fabio Barsanti con i volontari della Protezione civile che hanno avvisato i residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

