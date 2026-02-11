Palazzetto dello Sport di Montevarchi | servono interventi urgenti

I residenti e gli atleti del Palazzetto dello Sport di Montevarchi chiedono interventi immediati. La struttura, infatti, necessita di una manutenzione straordinaria urgente per garantire sicurezza e funzionalità. La situazione è critica e si aspetta un intervento rapido da parte delle autorità competenti.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – P alazzetto dello Sport di Montevarchi: «servono interventi urgenti e un piano serio di manutenzione straordinaria». «Lo scorso giovedì 5 febbraio, dopo aver effettuato come capigruppo di Impegno Comune e Avanti Montevarchi – Europa Verde richiesta formale presentata nel mese di dicembre, è stato effettuato il sopralluogo istituzionale al Palazzetto dello Sport di Montevarchi per acquisire informazioni puntuali sullo stato di manutenzione della struttura, anche alla luce delle numerose sollecitazioni ricevute dagli utenti. Quanto emerso dalla visita desta forte preoccupazione.

