La situazione al Palazzetto dello Sport di Montevarchi è seria. Le infiltrazioni d’acqua mettono a rischio l’intera struttura e richiedono interventi immediati. I problemi sono evidenti e nessuno può più aspettare: serve una manutenzione straordinaria per mettere in sicurezza l’impianto e garantire che possa tornare a funzionare normalmente.

Situazione preoccupante al Palazzetto dello Sport di Montevarchi, dove le condizioni della struttura richiedono interventi urgenti e una manutenzione straordinaria pianificata e duratura. A denunciarlo i capigruppo di Impegno Comune e Avanti Montevarchi – Europa Verde, Cristina Rossi e Fabio Camiciottoli, che il 5 febbraio scorso hanno effettuato un sopralluogo a seguito di una richiesta formale presentata nel dicembre scorso, per valutare lo stato di manutenzione dell’impianto e raccogliere informazioni puntuali, anche in risposta alle sollecitazioni ricevute dagli utenti. Dalla visita, come hanno spiegato i consiglieri, è emerso che la struttura necessita di interventi significativi e non più rinviabili, rilevando che con il passare del tempo, aggiunte, ampliamenti e modifiche per rispondere alle crescenti esigenze delle attività sportive hanno reso l’edificio più complesso da gestire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I problemi del palasport : "Infiltrazioni d’acqua servono interventi urgenti"

