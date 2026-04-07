Addio a Lilly | il cuore pulsante del Panificio Salani a Villa Poma

La comunità di Villa Poma si prepara ad affrontare la perdita di Iliana Dondi, conosciuta come Lilly, che si è spenta all’età di 96 anni. Lilly era il cuore del Panificio Salani, un punto di riferimento per molti residenti del paese. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che avevano condiviso anni di lavoro e di vita quotidiana con lei. La notizia si diffonde tra amici, clienti e conoscenti.

Iliana Dondi, nota a tutta la comunità di Villa Poma come Lilly, è venuta a mancare all’età di 96 anni. La donna è stata il pilastro fondamentale del Panificio Salani, trasformando un’attività artigianale in un punto di riferimento sociale e culturale per l’intero territorio. La scomparsa di Lilly colpisce profondamente non solo i familiari, ma tutto il tessuto locale di Borgo Mantovano. Il suo ruolo è stato centrale nell’evoluzione di una bottega che ha saputo coniugare la fatica del lavoro manuale con un profondo senso di accoglienza verso ogni cliente. L’eredità lasciata da Iliana Dondi si manifesta oggi in un’azienda che continua a operare grazie alla guida dei figli Ermanno e Daniele, affiancati dalla nipote Serena, che assicura il passaggio generazionale e la tutela della qualità del marchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Lilly: il cuore pulsante del Panificio Salani a Villa Poma Leggi anche: Sanità, Liris (Fdi): "Personale cuore pulsante del Ssn" Leggi anche: La Regina cuore pulsante del vino regionale con Wein Tour Cattolica