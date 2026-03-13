La Germania sta per finalizzare un accordo militare con Israele del valore di sei miliardi di euro, che include l'acquisto di cinquecento lanciar. Israele, attualmente il settimo esportatore mondiale di armi, continua a essere un protagonista chiave nel settore della difesa internazionale. La firma del contratto rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due Paesi nel campo della difesa militare.

Pacifisti atomici. Il megatone all'Iran come terapia per una regione in fiamme La Germania sta per siglare con Israele un altro mega accordo militare per sei miliardi di euro. Prevede l'acquisto di cinquecento lanciarazzi e migliaia di missili, rivela Bloomberg. Berlino è in trattativa con l'israeliana Elbit per il sistema che diventerà l'ossatura dell'artiglieria a lungo raggio della Bundeswehr e di altri paesi Nato. EuroTrophy GmbH, hub europeo per la difesa, ha firmato un contratto del valore di 380 milioni per equipaggiare i carri armati Leopard ordinati da Lituania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Croazia con i sistemi di difesa dell'israeliana Rafael.

Settimo esportatore mondiale di armi, Israele è il cuore pulsante della nostra difesa

