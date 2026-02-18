Il tecnico Chivu ha deciso le formazioni ufficiali per la partita tra Bodo Glimt e Inter, valida per i playoff di Champions League 202526. La scelta è caduta su un attacco affidato a un giovane promettente e su un centrocampo con due veterani esperti. Tra i titolari, spicca il ritorno di un difensore chiave dopo un infortunio. La squadra norvegese si presenta con diverse novità tattiche rispetto alle ultime uscite. La sfida si gioca questa sera, con le due formazioni pronte a scendere in campo.

Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Viviano è un fiume in piena: «Bastoni? Odio la simulazione ma finisce lì. Chiellini non era proprio Roberto Baggio per comportamenti.La morale tenetela per voi!» Maradona Jr, che bordata a Chivu: «Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre! Non ha fatto neanche l’1% di quello che ha fatto lui» Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Bodo Glimt Inter: le scelte di Chivu per il match di Champions League. Ecco cosa ha deciso

Formazioni ufficiali Bodo Glimt Inter, le scelte dei tecnici per la sfida di Champions LeagueIl Bodo Glimt ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita contro l’Inter, dopo aver completato le ultime prove in allenamento.

Formazioni ufficiali Inter Arsenal, le scelte di Chivu e Arteta per il match di Champions LeagueLe formazioni ufficiali di Inter e Arsenal sono state annunciate da Chivu e Arteta in vista del match di Champions League.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.