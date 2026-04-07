Forest e le battute ' scadute' su Santanchè e Delmastro Il grosso limite del GialappaShow è l' assenza di contemporaneità

Durante l’ultima puntata del “GialappaShow”, sono state fatte battute sui politici Santanchè e Delmastro, che sono state giudicate datate o fuori tempo. Il programma, infatti, si basa principalmente su registrazioni che, spesso, vengono realizzate diversi giorni prima della trasmissione. Questa scelta limita la possibilità di commentare eventi recenti e rende difficile mantenere un tono di attualità, dato che le battute possono risultare obsolete già al momento della messa in onda.

Immaginate un “GialappaShow” in diretta, o quantomeno registrato poche ore prima della messa in onda, nella stessa giornata. Nella puntata di Pasquetta, ad esempio, si sarebbero potuti affrontare mille temi legati all’attualità. Dalle mosse di Trump alla guerra in Medioriente, passando per le vicende italiane, come il caso Piantedosi-Conte. Invece niente. E non perché la Gialappa’s non abbia voglia o capacità di analisi. Il problema è a monte ed è sempre lo stesso: la fase di registrazione. I singoli episodi, infatti, vengono realizzati con un anticipo di dieci giorni sulla trasmissione in prima visione (su SkyUno e Tv8). Una zavorra che, inevitabilmente, castra ogni possibilità di ironia e feroce satira sul presente. 🔗 Leggi su Today.it

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