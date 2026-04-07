Nel Comune di Ravenna è stata bandita una gara per l’assegnazione di un posteggio temporaneo destinato a un food truck che venderà e somministrerà principalmente bevande analcoliche. La procedura di selezione prevedeva due domande specifiche, e il termine per presentarle è scaduto il 27 marzo scorso. L’amministrazione comunale ha avviato questa procedura per affidare temporaneamente lo spazio a un operatore, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Sono state due le domande per l’assegnazione di un posteggio temporaneo, destinato a un food truck per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, messo a gara dal Comune di Ravenna e il cui bando scadeva il 27 marzo scorso. Ora le domande saranno esaminate dagli uffici e la graduatoria sarà reso nota intorno alla metà di aprile. La postazione sarà collocata nel parcheggio scambiatore di via Trieste, a Marina di Ravenna. L’attività, prevista in forma sperimentale, dovrà essere operativa dal 1° maggio al 31 agosto. Nel periodo dal 1° al 31 maggio sarà richiesta l’apertura nei giorni festivi e prefestivi; dal 1° giugno al 31 agosto, invece, anche il giovedì e il venerdì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Food truck, due domande. Venderà bevande analcoliche

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