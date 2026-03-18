Botulino | nuove analisi sul food truck per scagionare

Il 18 marzo 2026 a Diamante, nel Tirreno cosentino, sono previste nuove analisi microbiologiche su un food truck sequestrato. La verifica si concentra sulla presenza di eventuali contaminazioni alimentari. Le analisi sono state ordinate dalle autorità competenti e riguardano specificamente il veicolo coinvolto nel caso. Nessuna altra informazione è stata resa nota in questa fase.

Il 18 marzo 2026, a Diamante, sul Tirreno cosentino, nuove analisi microbiologiche stanno per essere condotte su un food truck sequestrato. Queste verifiche mirano a stabilire se la contaminazione da botulino, che ha causato due decessi e circa trenta ricoveri nella scorsa estate, sia avvenuta in fase di produzione o di somministrazione delle cime di rapa sott’olio. La Procura della di Paola ha già iscritto nel registro degli indagati dieci persone, tra cui il proprietario del veicolo, personale sanitario e produttori dell’alimento incriminato. L’intervento tecnico richiesto dal microbiologo Andrea Crisanti rappresenta una svolta procedurale cruciale per distinguere le responsabilità legali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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