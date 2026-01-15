Food truck all' esterno del Palaflorio durante spettacoli | bando biennale per 8 postazioni

Il Comune di Bari ha aperto un bando biennale per l’assegnazione di 8 postazioni nel parcheggio antistante il Palaflorio di Japigia. Le postazioni sono destinate a food truck e venditori di cibo da strada durante eventi e spettacoli pubblici. L’iniziativa mira a valorizzare l’offerta gastronomica temporanea e a migliorare l’esperienza dei partecipanti agli eventi in zona.

Il Comune di Bari ha pubblicato il bando per assegnare 8 posteggi liberi nel parcheggio antistante il Palaflorio di Japigia, per altrettanti 'food truck' o venditori di cibo da strada in occasione di eventi di pubblico spettacolo. La domanda potrà essere presentata dagli operatori commerciali già muniti di titolo abilitativo all'esercizio del commercio su area pubblica, sia di tipo "A" sia di tipo "B", dotati di "negozi mobili" (truck-food), che devono essere attrezzati, omologati, revisionati, assicurati per Rca e dotati di Dia sanitaria: "Anche quest'anno - ha detto l'assessore cittadino allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -, sulla scia di quanto realizzato negli ultimi due anni, l'amministrazione comunale ha voluto regolamentare la presenza dei food truck nell'area esterna del Palaflorio, in modo da restituire dignità ai lavoratori e un servizio più sicuro a cittadini e spettatori degli eventi in programma nel palazzetto.

Bari, 8 posteggi per food truck all’esterno del Palaflorio: pubblicato l’avviso per il biennio 2026-27 - La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 12 febbraio sul sito del Comune e potrà essere contestata entro le ore 12 del 19 febbraio. giornaledipuglia.com

Food Truck all'esterno del Palaflorio, assegnate 8 postazioni - I posteggi hanno superficie di 32 metri quadri ciascuno e i food truck devono essere attrezzati, omologati, revisionati, assicurati per Rca e dotati di Dia sanitaria. baritoday.it

