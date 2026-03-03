Super yacht il caso Tisg Scatta l’indagine interna sull’origine degli extra costi

Un’indagine interna è stata avviata per chiarire le cause degli extra costi relativi a un super yacht. La questione riguarda il caso Tisg, che coinvolge la società e le sue finanze. La decisione è stata presa per fare luce sulla situazione e garantire la continuità dell’attività, che coinvolge circa 400 lavoratori. La situazione si sviluppa a Carrara, nel settore della nautica di lusso.

Carrara, 3 marzo 2026 – Una corsa ai ripari per salvare 400 posti di lavoro e per continuare l'attività di leader nella nautica del lusso. Così Giovanni Costantino, patron di Tisg, la società che costruisce yacth sopra i 50 metri per i nababbi di tutto il mondo e che controlla i brand Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti, Nca Refit e Celi 1920, ha messo mano al piano di recupero con un occhio o ai mercati.