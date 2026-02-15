Origine dei cibi e mense scolastiche | approvate le modifiche al codice doganale per gli alimenti

Masi Torello ha deciso di modificare il codice doganale sull’origine dei prodotti agricoli e alimentari, perché vuole garantire maggiore trasparenza nella provenienza dei cibi serviti nelle mense scolastiche. La scelta nasce dall’esigenza di favorire prodotti locali e ridurre le importazioni di alimenti da paesi lontani. Il comune ferrarese si impegna così a controllare meglio la provenienza degli alimenti distribuiti agli studenti.

Delibera a favore della trasparenza sull'etichettatura e della qualità alimentare: focus su salute, prodotti locali e nutrizione dei più giovani È Masi Torello il primo comune ferrarese a deliberare per sostenere le richieste di modifica del cosiddetto codice doganale sull'origine dei prodotti agricoli e agroalimentari. La scelta dell'amministrazione masese centra l'obiettivo di favorire la buona salute con il buon cibo, la cui origine e riconoscibilità senza ambiguità è un elemento portante alla base di una scelta consapevole da parte dei consumatori. "Due genitori su tre – ha raccontato il direttore di Coldiretti, Alessandro Visotti - sono insoddisfatti della qualità del cibo offerto dalle mense scolastiche, con un costo mensile che supera gli 80 euro.

