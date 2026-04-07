Fondi al cinema lasciano due membri della commissione ministeriale Il critico Mereghetti | Distanza da certe scelte

Due membri della commissione ministeriale incaricata di assegnare fondi al cinema si sono dimessi. Tra loro ci sono il critico cinematografico e il consulente editoriale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si è resa nota in un momento di discussioni sulla gestione delle risorse destinate al settore cinematografico. La commissione è composta da vari esperti, tra cui critici e professionisti del settore.

Il critico cinematografico Paolo Mereghetti e il consulente editoriale Massimo Galimberti si sono dimessi dalla commissione del ministero della Cultura che assegna i contributi selettivi al cinema. La notizia arriva alla vigilia del question time in cui il ministro, Alessandro Giuli, dovrà rispondere sul mancato finanziamento di un docufilm su Giulio Regeni, escluso dai fondi in favore – tra le altre opere – di una produzione sulla vita di Gigi D’Alessio. Entrambi gli esperti hanno comunicato ufficialmente le dimissioni al capo della Direzione Cinema e audiovisivo, Carlo Giorgio Brugnoni. Contattato dall’agenzia di stampa AdnKronos,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fondi al cinema, lasciano due membri della commissione ministeriale. Il critico Mereghetti: “Distanza da certe scelte” Mereghetti e Galimberti lasciano la commissione del Mic: “Dimissioni per coerenza” (dopo il no ai fondi per il film su Regeni)Roma, 7 aprile 2026 – Dopo le polemiche sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni, arrivano le dimissioni di due dei componenti della... Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Mic dopo il no ai fondi per il film su Regeni. “Scelta di coerenza”Roma, 7 aprile 2026 – Dopo le polemiche sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni, arrivano le dimissioni di due dei componenti della... Argomenti più discussi: Borgonzoni: L’appello degli autori? Troppe cifre a caso; Ecco i film finanziati dalla destra. L’opposizione insorge; Lettera aperta contro i tagli al Fondo: Così si uccide il cinema; Cinema e teatri, fondi al Varesotto. Giusto per sapere: in Italia si torna a parlare di didattica a distanza e lavoro da remoto (smart working) nella pubblica amministrazione se le cose nel Medio Oriente dovessero mettersi male e andar per le lunghe. Ovviamente la didattica a distanza forzata fa pi x.com A distanza di più di un mese dal congresso rimane da definire la questione della vicesegreteria. Carica rivendicata sia da “Parte da Noi” che dai “Riformisti” - facebook.com facebook