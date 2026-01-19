fondi ad hamas la decisione del riesame su hannoun

Il tribunale del Riesame di Genova ha confermato la permanenza in carcere di Mohammad Hannoun, accusato di aver finanziato Hamas attraverso associazioni benefiche e di dirigere una presunta cellula italiana dell’organizzazione. La decisione si basa sulle indagini che hanno portato all’arresto e alle accuse mosse nei suoi confronti, mantenendo inalterate le misure cautelari già adottate.

Mohammad Hannoun resta in carcere dopo la decisione del tribunale del Riesame di Genova, chiamato a valutare le misure cautelari disposte nell’inchiesta che lo vede accusato di aver finanziato Hamas tramite associazioni benefiche e di essere a capo della presunta cellula italiana dell’organizzazione. I giudici hanno esaminato i provvedimenti emessi dalla gip e hanno annullato tre delle sette misure cautelari eseguite il 27 dicembre scorso, su un totale di nove disposte, mentre per altre posizioni è stata confermata la custodia. Le motivazioni del provvedimento saranno depositate entro trenta giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Fondi ad Hamas in Italia, Hannoun resta in carcere ma Riesame libera 3 indagati

