Fondi ad Hamas Hannoun rimane in carcere ma il Riesame restituisce la libertà a tre collaboratori

Il tribunale di Riesame ha annullato le misure restrittive nei confronti di alcuni dei sette arrestati, rimettendo in libertà tre collaboratori. Tuttavia, Mohammad Hannoun, architetto e attivista palestinese, rimane in carcere, accusato di finanziare Hamas. I difensori hanno segnalato che il materiale israeliano utilizzato potrebbe essere dichiarato inutilizzabile, attendendo le motivazioni ufficiali dell’udienza.

Resta in carcere Mohammad Hannoun, l’architetto e attivista palestinese accusato di essere finanziatore di Hamas attraverso le sue associazioni benefiche e di essere il vertice della cellula italiana dell’organizzazione, ma tre delle sette misure cautelari eseguite il 27 dicembre scorso sono state annullate dal Tribunale del Riesame. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Genova. Le motivazioni saranno depositate entro 30 giorni. Ad essere scarcerati sono Ibrahim Abu Rawwa, Khalil Abu Deiah e Rahed Al Salahat. Venerdì si era tenuta un’udienza fiume durata dieci ore dove da un lato la procura, dall’altra gli avvocati di Hannoun e degli altri sei arrestati hanno sottoposto le loro testi in particolare sull’utilizzabilità della documentazione di intelligence inviata da Israele alla procura genovese e che proverebbe che le associazioni destinatarie delle raccolte fondi organizzate da Hannoun e dai suoi collaboratori sono collegate ad Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Genova, il Riesame tiene Mohammad Hannoun in carcere. Tornano in libertà altri tre indagati dell'inchiesta sui fondi a Hamas

Fondi ad Hamas in Italia, Hannoun resta in carcere ma Riesame libera 3 indagati

