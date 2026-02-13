Polizia locale obiettivo sicurezza | Presidio fondamentale sul territorio

La polizia locale di Torino ha intensificato i controlli nel centro storico e nelle periferie, con oltre 3.500 pattugliamenti nel 2025, per contrastare l’aumento di piccoli reati e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. La presenza delle telecamere, installate in punti strategici, ha permesso di monitorare meglio le zone più a rischio e di intervenire rapidamente in caso di necessità.

Nell'arco del 2025 la Polizia locale ha effettuato un totale di 3mila 500 pattugliamenti, fra il centro storico e le periferie, assicurando il controllo del territorio anche grazie all'ausilio di 200 telecamere. Sono solo alcuni dei numeri dell'attività svolta dai "ghisa" di San Giuliano nell'anno da poco concluso, che ha visto impegnati i 34 agenti e i 4 ufficiali del comando, sotto la regia del comandante Fabio Allais (nella foto). Sul fronte della sicurezza stradale, le attività hanno riguardato in particolare il contrasto alla guida in stato di ebbrezza, all'uso del cellulare al volante e all'eccesso di velocità, con 13.