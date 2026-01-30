Hera investe 3,3 miliardi di euro in Emilia-Romagna. La regione, che dal 2026 si attende un cambiamento industriale importante, vede il gruppo con sede a Bologna impegnarsi a fondo. Nel piano industriale 2025-2029, Hera ha messo nero su bianco un investimento record, puntando sulla sostenibilità e sulla presenza sul territorio. La notizia segna un passo deciso per lo sviluppo della zona e per il suo futuro energetico.

EMILIA-ROMAGNA, baricentro di Hera. In una regione che vivrà il 2026 come un anno di grande trasformazione industriale, il gruppo con sede storica a Bologna ha appena messo nero su bianco nel piano industriale 2025-2029 un impegno monstre: 3,3 miliardi di euro di investimenti destinati esclusivamente al territorio regionale. Si tratta del 60% dell’intero plafond globale del Gruppo (5,5 miliardi), una cifra che certifica come il baricentro strategico della multiutility rimanga appunto saldamente ancorato alle sue radici emiliano-romagnole. Pilastri della strategia sono e resteranno sviluppo, rigenerazione delle risorse, neutralità carbonica e resilienza, e nell’epoca delle incertezze climatiche e dei mercati energetici volatili, la risposta di Hera passa attraverso la concretezza dei cantieri e la digitalizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Sostenibilità e presenza sul territorio le colonne portanti"

Approfondimenti su Hera Emilia Romagna

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Hera Emilia Romagna

Argomenti discussi: RÖFIX a Klimahouse 2026: sostenibilità e innovazione nei sistemi per l’involucro; Davanti al Camino: giochi, impasti e sostenibilità alla Fattoria dei Ragazzi; Fondazione Cogeme presenta VITA: sostenibilità e Agenda 2030 al centro dei territori; Biocontrollo: le nuove frontiere delle produzioni agricole di qualità, sane e sostenibili - CREA.

Il futuro dell’automotive tra innovazione, sostenibilità e presenza sul territorioElettrificazione, car sharing e digitalizzazione stanno trasformando il settore auto, con nuove soluzioni di acquisto, noleggio e sostenibilità che ridisegnano il concetto di mobilità urbana In piena ... ilmessaggero.it

Sostenibilità: troppe metriche, poche emozioni. A Roma il convegno sui bilanci della comunicazioneReporting e digitalizzazione sono i trend emergenti tra medie e grandi aziende quando si parla di comunicare la sostenibilità. Il 95% delle aziende pubblica bilanci di sostenibilità e rendiconta ... ilmessaggero.it

30 gennaio - . ’` Un evento per fare il punto sul percorso intrapreso dall'Ateneo in tema di sostenibilità. Alla presenza d - facebook.com facebook