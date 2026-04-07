Follia a Caltanissetta | irruzione ubriaca finisce in sparatorie

A Caltanissetta, un uomo di 62 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver sparato contro un 58enne il 3 aprile scorso. La vicenda è nata da un episodio che ha coinvolto il soggetto, che si trovava in evidente stato di ebbrezza, e si è conclusa con alcune sparatorie. La polizia ha proceduto all’arresto dell’uomo nel corso delle indagini.

A Caltanissetta, un uomo di 62 anni è finito in manette con l’accusa di tentato omicidio dopo aver sparato contro un 58enne il 3 aprile scorso. L’aggressione è avvenuta in contrada Iuculia, dove la vittima è stata colpita al torace. L’episodio nasce da una lite avvenuta poche ore prima del fatto. Il 58enne, che si trovava in uno stato di ebbrezza, ha fatto irruzione nella casa del sessantaduenne, arrivando a minacciarlo di morte all’interno dell’abitazione. La reazione del proprietario della casa è stata immediata e violenta. L’uomo ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto il torace dell’intruso, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Follia a Caltanissetta: irruzione ubriaca finisce in sparatorie Fidenza, notte di follia fuori dalla caserma: 18enne tenta l’irruzione e aggredisce i militari. ArrestatoNotte movimentata quella del 6 marzo per i Carabinieri della Stazione di Fidenza. Leggi anche: Ubriaca fradicia in pieno giorno, donna collassa e finisce in ospedale