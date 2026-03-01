La Carrarese giovani tenta la fuga in vetta Moriani | Concentrati contro il Folgor Marlia

La Carrarese Giovani punta alla fuga in vetta nel campionato di Prima categoria. Nell’ottava giornata di ritorno, il team si prepara alla sfida contro il Folgor Marlia. Moriani ha dichiarato di essere concentrato sul prossimo impegno, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione. La squadra cerca di consolidare la propria posizione in classifica con una prestazione decisiva.

di Enrico Baldini L’ottava giornata di ritorno del campionato di Prima categoria è importante per la capofila Carrarese Giovani. La squadra allenata da Raffaele Moriani questo pomeriggio dalle 15 è protagonista sul "Pieroni" casa del Folgor Marlia alla ricerca di punti pesanti per tirarsi fuori dalla zona play out. Una trasferta ricca di insidie per i gialloblù che vanno in missione con tutte le argomentazioni necessarie per mettere insieme il massimo del risultato e continuare a far sventolare sul tetto più alto la bandiera gialloblù, ma mister Moriani mantiene i piedi ben saldi a terra. Mister, come state vivendo questo momento? "Come stiamo? C’è una partita in meno, quindi la classifica è sempre provvisoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

