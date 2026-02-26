Oltre 7 milioni di italiani si prendono cura di un familiare fragile | arriva il documentario che dà voce ai caregiver invisibili

In Italia, più di sette milioni di persone si dedicano alla cura di un familiare fragile, spesso senza ricevere riconoscimenti ufficiali. Ora, un nuovo documentario mette in luce le sfide di questi caregiver invisibili, offrendo loro uno spazio per raccontare le proprie esperienze. Il film, disponibile su piattaforme di streaming, si propone di mostrare il lato meno conosciuto di questa realtà.

Il film intreccia più di dieci storie, costruendo un racconto corale che attraversa amore, solitudine, burocrazia e resilienza. La voce narrante è quella di Sabrina Paravicini, attrice e regista che al caregiving ha già dedicato il film Be kind - Un viaggio gentile all’interno della diversità, e che qui presta volto ed esperienza personale a un tema ancora fortemente marginale nel dibattito pubblico. Per non dire quasi del tutto ignorato. Dalla progeria ai concerti in corsia Tra i protagonisti compaiono Laura Lucchin Basso e Amerigo Basso, genitori di Sammy Basso, il ragazzo con progeria che ha fatto conoscere la sua malattia nel mondo attraverso entusiasmo e divulgazione, fino alla nascita della Fondazione a lui dedicata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

