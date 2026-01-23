Benevento-Siracusa i convocati giallorossi | tre assenti per Floro Flores

Al termine dell’allenamento odierno, l’allenatore Antonio Floro Flores ha comunicato l’elenco dei convocati per la sfida tra Benevento e Siracusa, valida per la 23ª giornata di Serie C Sky Wifi. Sono tre i giocatori assenti rispetto alla lista, tra cui il tecnico dovrà fare a meno di alcune pedine fondamentali. Ecco i nomi dei convocati e le assenze ufficiali per questa importante partita del campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per la 23^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Siracusa. Con il rientro di Pierozzi e la convocazione di Borghini (era in dubbio), gli unici assenti sono Ricci, Nardi e Sena mentre per il resto il tecnico avrà solo l'imbarazzo della scelta. PORTIERI 22 Esposito Manuel 1 Russo Danilo 26 Vannucchi Gianmarco DIFENSORI 19 Borghini Diego 33 Caldirola Luca 20 Ceresoli Andrea 77 Pierozzi Edoardo 25 Romano Raffaele 23 Saio Pietro 14 Scognamillo Stefano 6 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI 8 Maita Mattia 5 Mehic Dino 4 Prisco Antonio 18 Simonetti Pier Luigi 38 Talia Angelo ATTACCANTI 7 Carfora Lorenzo 99 Della Morte Matteo 11 Lamesta Davide 10 Manconi Jacopo 32 Mignani Guglielmo 9 Salvemini Francesco 93 Tumminello Marco

