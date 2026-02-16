Sondaggi terremoto Vannacci | Futuro Nazionale vola al 3,6% e spacca il centrodestra | Cittadinanza non si regala no all’ideologia woke

Il sondaggio pubblicato oggi mostra come il partito di Vannacci, Futuro Nazionale, abbia raggiunto il 3,6% dei consensi, causando divisioni all’interno del centrodestra. La crescita di questo movimento mette in discussione le alleanze e ha portato a scontri aperti sulla questione della cittadinanza e dell’ideologia woke. La situazione si fa sempre più tesa, con i leader politici che si confrontano sui temi caldi e sulle future strategie elettorali.

Il termometro politico di questa sera,  16 febbraio, restituisce l’immagine di un movimento in piena ebollizione. Secondo le ultime rilevazioni dell’istituto  Swg, la formazione  Futuro Nazionale  sta consolidando una crescita che non accenna a fermarsi: se solo una settimana fa le stime parlavano di un consenso sotto la soglia del 3%, oggi l’agenzia di Trieste certifica un balzo al  3,6%. Questo trend positivo sembra nutrirsi paradossalmente proprio della linea di confine tracciata alla Camera dai tre parlamentari della componente, i quali, pur dando battaglia sul decreto Ucraina, hanno scelto di non far mancare la fiducia al governo sull’invio di armi, pur votando negativamente nel merito del provvedimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Roberto Vannacci ha presentato lo statuto di Futuro Nazionale, spiegando che il documento respinge l’ideologia gender e la cittadinanza automatica.

Vannacci presenta ufficialmente il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, in Toscana.

