Sondaggi terremoto Vannacci | Futuro Nazionale vola al 3,6% e spacca il centrodestra | Cittadinanza non si regala no all’ideologia woke

Il termometro politico di questa sera, 16 febbraio, restituisce l’immagine di un movimento in piena ebollizione. Secondo le ultime rilevazioni dell’istituto Swg, la formazione Futuro Nazionale sta consolidando una crescita che non accenna a fermarsi: se solo una settimana fa le stime parlavano di un consenso sotto la soglia del 3%, oggi l’agenzia di Trieste certifica un balzo al 3,6%. Questo trend positivo sembra nutrirsi paradossalmente proprio della linea di confine tracciata alla Camera dai tre parlamentari della componente, i quali, pur dando battaglia sul decreto Ucraina, hanno scelto di non far mancare la fiducia al governo sull’invio di armi, pur votando negativamente nel merito del provvedimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Roberto Vannacci ha presentato lo statuto di Futuro Nazionale, spiegando che il documento respinge l’ideologia gender e la cittadinanza automatica.

Vannacci presenta ufficialmente il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, in Toscana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sondaggi, Fdi e Lega in calo: c'è l'effetto Vannacci. Futuro nazionale vola al 3,3%; I sondaggi politici sul partito di Vannacci: cosa rischia il centrodestra alle elezioni; Corona e Vannacci agitano i sondaggi: Futuro Nazionale al 2,9%, l’ipotesi Falsissimo al 4% spaventa destra e grillini; È la fine di Salvini, nuovi sondaggi clamorosi | Il rischio diventa concreto.

Sondaggi, terremoto Vannacci: Futuro Nazionale vola al 3,6% e spacca il centrodestra: Cittadinanza non si regala, no all’ideologia wokeIl termometro politico di questa sera, 16 febbraio, restituisce l'immagine di un movimento in piena ebollizione. Secondo le ultime rilevazioni ... thesocialpost.it

Vannacci al 3,6%: i voti da Lega e FdI e quell’attenzione dal resto del centrodestra. Cosa dice l’ultimo sondaggio SwgSecondo i dati raccolti dall'agenzia di sondaggi, la metà degli elettori di centrodestra è favorevole all'ingresso in coalizione L'articolo Vannacci al 3,6%: i voti da Lega e FdI e quell’attenzione da ... msn.com

L’eurodeputato incontra i simpatizzanti sardi di Futuro Nazionale: «Entro l’estate l’assemblea costituente del partito» - facebook.com facebook

#tagada Futuro Nazionale farà parte del centrodestra La risposta di Nicola Procaccini a Tiziana Panella x.com