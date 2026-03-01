Flavio Cobolli ha vinto l’“Abierto Mexicano Telcel”, torneo ATP 500 con un montepremi di 2 milioni di dollari. L’avvenimento si è svolto in Messico e rappresenta una delle tappe più importanti della sua carriera. Dopo aver battuto diversi avversari, Cobolli ha ottenuto la vittoria finale, dichiarandosi orgoglioso di aver realizzato un sogno di bambino.

Un’alba italiana da ricordare per il tennis tricolore: Flavio Cobolli ha conquistato l’”Abierto Mexicano Telcel”, torneo ATP 500 con un montepremi di 2.469.450 dollari, disputato sul cemento dell’Arena GNP di Acapulco, in Messico. Il 23enne romano, numero 20 del ranking e quinto favorito del seeding, ha superato in finale lo statunitense Frances Tiafoe, numero 28 ATP e ottavo favorito, con il punteggio di 7-6 (4), 6-4 in due ore e 9 minuti di gioco. Per Flavio si tratta del terzo titolo in carriera, dopo le vittorie dello scorso anno al 250 di Budapest e al 500 di Amburgo, su quattro finali disputate. L’unica sconfitta in finale risale al 500 di Washington 2024 contro Sebastian Korda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli: “Sognavo da bambino questo momento, sono orgoglioso di me stesso”

Cobolli trionfa ad Acapulco e diventa il terzo italiano in top-15 nel ranking ATP: "Sognavo un momento così"Flavio Cobolli conquista l'ATP 500 di Acapulco e firma il suo best ranking: da lunedì è n.

