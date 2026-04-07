Fiumicino relitto affondato nel Tevere | scattano le limitazioni alla navigazione

Nella zona di Fiumicino, nel fiume Tevere, è stato segnalato un relitto affondato. La Capitaneria di Porto di Roma ha deciso di adottare restrizioni alla navigazione nel tratto interessato, con l’obiettivo di garantire sicurezza e prevenire eventuali rischi. L’ordinanza, entrata in vigore il 7 aprile 2026, riguarda le imbarcazioni che transitano nel tratto interessato dal relitto.

Fiumicino, 7 aprile 2026 – La Capitaneria di Porto di Roma ha emanato un’ordinanza che introduce limitazioni alla navigazione nel fiume Tevere, nel tratto interessato dalla presenza di un relitto affondato nel territorio comunale di Fiumicino. Il provvedimento è stato adottato dopo le segnalazioni arrivate alla Sala operativa del Comando nella giornata del 7 aprile e in seguito al sopralluogo effettuato dall’unità navale GC 348, che ha confermato la presenza dell’imbarcazione sommersa. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il relitto si trova in sinistra idraulica, a monte del Ponte 2 Giugno, all’altezza del Cantiere Nautico Jesus S.r.l., in corrispondenza di via della Scafa 119. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Relitto romano rinvenuto al largo di Gallipoli: nuove tracce di navigazione antica nel Mar IonioSotto il sole di febbraio che si riflette sull’acqua limpida del Mar Ionio, a circa quattro chilometri al largo della costa di Gallipoli, il mare ha... Restyling segnaletica orizzontale, scattano limitazioni alla sosta: tutte le strade interessateTempo di lettura: 2 minutiL’assessore ai Parcheggi Attilio Cappa rende noto che a partire dalle ore 20:00 di lunedì prossimo 9 Marzo, lungo Via...