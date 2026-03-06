Restyling segnaletica orizzontale scattano limitazioni alla sosta | tutte le strade interessate

L’assessore ai Parcheggi ha annunciato che, a partire dalle prossime settimane, sarà avviato un intervento di restyling sulla segnaletica orizzontale in diverse strade della città. Durante questa operazione, verranno applicate limitazioni temporanee alla sosta in tutte le vie interessate dal progetto. La modifica riguarda specificamente le aree dove si procederà con il rinnovo delle linee e delle indicazioni a terra.

Tempo di lettura: 2 minuti L'assessore ai Parcheggi Attilio Cappa rende noto che a partire dalle ore 20:00 di lunedì prossimo 9 Marzo, lungo Via Delcogliano e Via Pacevecchia (limitatamente al tratto da incrocio con Via Delcogliano ad incrocio con Via Intorcia) scatteranno limitazioni alla sosta sui tratti che fino a venerdì 20 Marzo saranno di volta in volta interessati dai lavori di restyling della segnaletica orizzontale degli stalli sosta a pagamento e degli stalli a sosta libera con concomitante messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e degli incroci ivi adiacenti. L'intervento, ad opera della TMP S.r.l. quale nuova società concessionaria della gestione dei parcheggi ubicati sul territorio cittadino, sarà attuato nella fascia oraria notturna.