Relitto romano rinvenuto al largo di Gallipoli | nuove tracce di navigazione antica nel Mar Ionio

Gli uomini della guardia costiera hanno scoperto un relitto romano a circa quattro chilometri dalla costa di Gallipoli. È un ritrovamento che apre una finestra sulla navigazione antica nel Mar Ionio. Le prime analisi indicano che potrebbe essere un antico naufragio, rimasto nascosto sotto le onde per quasi duemila anni. Gli esperti sono già sul posto per studiare i reperti e capire meglio la storia di questa scoperta.

Sotto il sole di febbraio che si riflette sull'acqua limpida del Mar Ionio, a circa quattro chilometri al largo della costa di Gallipoli, il mare ha restituito un segreto custodito per quasi duemila anni. Non si tratta di una leggenda, né di un racconto mitico: è un relitto romano, scoperto nell'estate del 2025 da una squadra di archeologi subacquei in collaborazione con la Guardia di Finanza, e ora finalmente reso noto al mondo dopo mesi di silenzio assoluto. Il sito, localizzato a una profondità di 58 metri, si trova in un tratto di fondale poco battuto, protetto da correnti e da una geografia sottomarina che ha preservato il relitto in uno stato di conservazione straordinario.

