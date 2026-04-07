Fiuggi Requeen - Queen tribute show

Il 10 aprile, il Teatro comunale di Fiuggi ospiterà il concerto dei Requeen, tribute band dedicata ai Queen e a Freddie Mercury. La band torna in Ciociaria dopo aver ottenuto riconoscimenti recenti e proporrà uno spettacolo dedicato alla musica della leggendaria band britannica. La serata promette di riproporre le hit più famose e i momenti salienti della carriera dei Queen, offrendo un’esperienza musicale dal vivo ai fan della band.

Il 10 aprile preparatevi a un viaggio elettrizzante nella storia del rock!Dopo gli ultimi successi i Requeen tornano in Ciociaria nella splendida cornice del Teatro comunale di Fiuggi per un concerto incredibile all'insegna della musica dei Queen e di Freddie Mercury.Luci, costumi, suoni fedelissimi e il pubblico che canta all’unisono: è molto di più di un concerto, è un'esperienza da vivere! Arpino, mostra fotografica "Gli orizzonti dello sguardo. Dante e i luoghi dell’esilio" di Nicola Giuseppe Smerilli . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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