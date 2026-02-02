Frosinone Queen tribute show

Il 7 febbraio Frosinone si prepara a rivivere l’energia dei Queen e di Freddie Mercury. Dopo il grande successo dell’ultima volta, il teatro Vittoria ospiterà di nuovo un concerto dedicato ai miti del rock. Gli appassionati possono aspettarsi uno spettacolo coinvolgente, con musica dal vivo e una voce che ricorda quella di Mercury. È l’occasione per ascoltare le canzoni più amate del gruppo in un’atmosfera speciale.

Il 7 Febbraio preparati a un viaggio elettrizzante nella storia del rock!Dopo il successo dell'ultima volta, torniamo nella splendida cornice del Teatro Vittoria di Frosinone per un concerto incredibile all'insegna della musica dei Queen e di Freddie Mercury. Luci, costumi, suoni fedelissimi e il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Queen tribute show Aretha Franklin, queen of soul: jazz tribute al Miles club Il 2 gennaio, il Miles Club ospita un tributo dedicato a Aretha Franklin, icona della soul music. Frosinone, “Tribute to Bird” di Vittorio Cuculo quartet Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Queen tribute show Queen Tribute Show: a Boccheggiano concerto unico in Toscana con i Break FreeBOCCHEGGIANO – Sabato 3 agosto alle ore 21.30, il campo sportivo comunale di Boccheggiano ospiterà l’unica data toscana del Queen Tribute Show con i Break Free, il tributo numero uno in Europa ai ... ilgiunco.net THE SHOW MUST GO ON A FROSINONE Siete pronti a rivivere la magia, l'energia e la leggenda dei Queen I ReQueen arrivano al Teatro Comunale Vittoria per una serata indimenticabile in cui il capoluogo si tingerà di rock! Preparatevi a cantare a s - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.