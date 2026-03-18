La fatturazione elettronica semplifica gli adempimenti Istat per 10mila piccole imprese
Da oggi, circa diecimila piccole imprese devono utilizzare la fatturazione elettronica per adempiere agli obblighi Istat. La nuova fase del Piano SFERA è partita e coinvolge aziende di diverse dimensioni, che devono adeguarsi alle nuove procedure. La misura mira a rendere più immediati e precisi i dati statistici raccolti, semplificando contemporaneamente le pratiche amministrative per le imprese.
L’Istat e l’agenzia delle Entrate danno il via alla fase operativa del Piano SFERA (Statistiche con Fatturazione Elettronica per la Riduzione degli Adempimenti), un’innovazione che sfrutta i dati della fatturazione elettronica per alleggerire il carico amministrativo sulle imprese. Oltre 10mila piccole imprese – circa il 40% del campione della Rilevazione mensile sul Fatturato dei Servizi, sottolinea una nota congiunta delle due amministrazioni pubbliche – non dovranno più compilare questionari, con un risparmio stimato di 120mila compilazioni annue. Oneri da adempimenti ridotti anche con la soglia innalzata per il Modello INTRA 2bis della Rilevazione Intrastat: circa 10mila operatori intra-Ue su 14mila sono esonerati, eliminando altre 120mila compilazioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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