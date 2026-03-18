Da oggi, circa diecimila piccole imprese devono utilizzare la fatturazione elettronica per adempiere agli obblighi Istat. La nuova fase del Piano SFERA è partita e coinvolge aziende di diverse dimensioni, che devono adeguarsi alle nuove procedure. La misura mira a rendere più immediati e precisi i dati statistici raccolti, semplificando contemporaneamente le pratiche amministrative per le imprese.

L’Istat e l’agenzia delle Entrate danno il via alla fase operativa del Piano SFERA (Statistiche con Fatturazione Elettronica per la Riduzione degli Adempimenti), un’innovazione che sfrutta i dati della fatturazione elettronica per alleggerire il carico amministrativo sulle imprese. Oltre 10mila piccole imprese – circa il 40% del campione della Rilevazione mensile sul Fatturato dei Servizi, sottolinea una nota congiunta delle due amministrazioni pubbliche – non dovranno più compilare questionari, con un risparmio stimato di 120mila compilazioni annue. Oneri da adempimenti ridotti anche con la soglia innalzata per il Modello INTRA 2bis della Rilevazione Intrastat: circa 10mila operatori intra-Ue su 14mila sono esonerati, eliminando altre 120mila compilazioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La fatturazione elettronica semplifica gli adempimenti Istat per 10mila piccole imprese

Articoli correlati

Piccole imprese e sanità pubblica: "Così allargheremo gli orizzonti"Il taglio del nastro è stato preceduto da una serie di interventi degli ospiti e delle autorità che non hanno voluto mancare all’evento.

Italia, esportazioni in crescita nel 2025: Istat, +7,2% verso gli USA, imprese resilienti e focus su qualità.Commercio italiano in crescita: l’Istat fotografa un’inattesa tenuta nel 2025 L’economia italiana ha sorpreso le aspettative nel 2025, mantenendo un...

Contenuti e approfondimenti su La fatturazione elettronica semplifica...

Istat e Agenzia Entrate, al via statistiche con fatturazione elettronicaL'Istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle Entrate annunciano l'avvio della fase pienamente operativa del Piano di semplificazione e riduzione del carico statistico sulle imprese attraverso ... ansa.it

Fatturazione Elettronica: il servizio di Aruba semplifica la vita ai professionistiCon la Fatturazione Elettronica di Aruba, professionisti e PMI possono accedere a uno strumento conveniente e facile da usare, ecco tutti i vantaggi. Con la Fatturazione Elettronica di Aruba, ... punto-informatico.it