Nel 2025, la Sicilia si distingue per una crescita significativa nel settore della fatturazione elettronica, con un aumento del 5,3% dell’imponibile IVA. Secondo un’indagine condotta dal Centro studi di Unimpresa, l’isola si posiziona tra le regioni italiane più performanti in questo ambito, confermando un andamento positivo rispetto ad altre aree del paese. I dati evidenziano una tendenza di sviluppo che coinvolge diversi settori economici locali.

L’isola segna +5,3% e si colloca ai vertici nazionali della crescita fiscale, in un quadro guidato dalla Lombardia e caratterizzato da forte espansione nel Mezzogiorno e sviluppo più moderato nel resto del Paese La crescita della Sicilia nel 2025 è tra le più dinamiche d’Italia. Con un incremento del +5,3% dell’imponibile Iva, l’isola si colloca stabilmente nel gruppo delle regioni più performanti del Paese, secondo l’analisi del Centro studi di Unimpresa sulla fatturazione elettronica. Un risultato che assume ancora più rilievo se inserito nel contesto nazionale, dove la crescita complessiva si ferma al +2,6%. Un segnale che racconta una Sicilia economicamente più attiva di quanto spesso venga percepito, almeno sul piano dei flussi fiscali registrati, e che la avvicina alle regioni più dinamiche del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Export, Abruzzo tra le regioni più dinamiche d’Italia: ma Chieti perde terrenoL’Abruzzo si conferma tra le regioni italiane con la performance più brillante in fatto di export nei primi nove mesi del 2025.

La mappa dei terremoti a Palermo e dintorni nel 2025: Sicilia fra le regioni a più alta pericolosità sismicaQuando si parla di terremoti, la cautela è sempre d'obbligo, dato che l'imponderabile è sempre dietro l'angolo.

Temi più discussi: Fatturazione elettronica 2025: Sicilia tra le regioni più dinamiche secondo Unimpresa; FATTURAZIONE ELETTRONICA +2,6% IN 2025, TRAINANO IMPRESE E SERVIZI - Unimpresa; Fatturazione elettronica in crescita del 2,5%.

Fatturazione elettronica in crescita del 2,5%L’economia italiana nel 2025 ha confermato segnali di solidità e consolidamento, come evidenziato dai dati sulla fatturazione elettronica: l’imponibile Iva cresce del 2,6% ... ilmessaggero.it

Imposta di bollo su fattura elettronica: chi deve pagarla entro il 30 settembre 2025Il contribuente può rimandare il versamento di quanto dovuto alla scadenza del trimestre successivo se l’importo è inferiore a una certa soglia. Ecco cosa c’è da sapere. Per i contribuenti che ... lettera43.it

Fatturazione elettronica 2025, Abruzzo sopra la media nazionale: +3,3% Nel 2025 l’Abruzzo registra una crescita del 3,3% dell’imponibile Iva secondo il report del Centro studi Unimpresa basato sulla fatturazione elettronica. Un dato superiore alla media na - facebook.com facebook