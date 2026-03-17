Fede ago e filo | la Pia Opera dei Tabernacoli alla ricerca di nuove mani

La Comunità delle Suore Sacramentine di Bergamo ha diffuso un appello rivolto a chi vuole contribuire alla Pia Opera dei Tabernacoli, un’associazione che si occupa di restaurare e mantenere i tabernacoli in città. La richiesta riguarda persone disponibili a dedicare tempo e competenze, con l’obiettivo di preservare le opere artistiche e religiose presenti in diverse chiese di Bergamo. L’iniziativa si concentra sulla ricerca di nuove mani per continuare il lavoro di cura e conservazione.

È un appello accorato quello che arriva direttamente dalla Comunità delle Suore Sacramentine di Bergamo in merito alla Pia Opera dei Tabernacoli, che ha sede in via Sant’Antonino a Bergamo. Si cercano nuove persone, munite di buona volontà e pronte a offrire qualche ora del loro tempo per continuare un servizio che unisce fede, arte e carità. La Pia Opera, realtà nata quasi due secoli fa, sente oggi il peso del tempo. Molte delle sue volontarie, non riescono più a sostenere da sole il ritmo di un lavoro tanto semplice quanto essenziale: confezionare arredi e vesti sacre destinati alle parrocchie e alle comunità cristiane più povere, garantendo dignità e decoro al culto anche dove mancano i mezzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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