Astori ospedale condannato a maxi riisarcimento per la morte dell' ex capitano della Fiorentina

L’ospedale Careggi di Firenze dovrà pagare oltre un milione di euro ai familiari di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto improvvisamente nel 2018. La corte ha condannato la struttura a risarcire i parenti, che avevano fatto causa per la morte del calciatore. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali e si riferisce al fatto che Astori si trovava in albergo a Udine, prima di una partita di campionato, quando il suo decesso si verificò.

L’ Ospedale Careggi di Firenze dovrà corrispondere 1 milione e 100 mila euro ai familiari di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018 a Udine, mentre si trovava in albergo prima della partita di campionato contro l’Udinese. La cifra sarà destinata alla compagna del calciatore, Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli di Astori, in seguito alla decisione del tribunale di Firenze confermata poi dalla Cassazione. La vicenda giudiziaria aveva visto la condanna a un anno di reclusione, con pena sospesa, del professor Giorgio Galanti, il medico che seguiva il calciatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Astori, ospedale condannato a maxi riisarcimento per la morte dell'ex capitano della Fiorentina Approfondimenti su Astori Fiorentina Fiorentina, morte Astori: maxi risarcimento alla famiglia. La cifra a carico dell’ospedale di Careggi L'ospedale di Careggi dovrà pagare più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto nel 2018 per un arresto cardiaco. Morte Astori, Careggi condannato al maxi risarcimento alla famiglia L’ospedale di Careggi dovrà pagare più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Astori Fiorentina Argomenti discussi: Fiorentina, morte Astori: Careggi condannato a pagare 1,1 milioni alla famiglia. Astori, ospedale condannato a maxi riisarcimento per la morte dell'ex capitano della FiorentinaL’ospedale fiorentino pagherà un milione di euro a compagna, figlia e parenti dell'ex difensore viola. La Cassazione conferma la condanna del medico, pena sospesa ... ilgiornale.it Astori: l’ospedale Careggi dovrà risarcire la famigliaCaso Astori, Careggi condannato a risarcire la famiglia con 1,1 milioni di euro: confermata la sentenza e la responsabilità medica. calciocasteddu.it | La famiglia di Davide Astori riceverà un risarcimento di 1,1 milioni di euro dall’ospedale Careggi di Firenze, dopo la decisione del tribunale confermata in via definitiva dalla Cassazione. La somma sarà destinat - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.