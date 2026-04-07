Nella seduta di allenamento di oggi, 7 aprile 2026, è emerso che Rolando Mandragora potrebbe tornare in campo per la partita di andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, in programma a Londra giovedì prossimo. La squadra si prepara anche alla sfida di campionato contro la Lazio, dove sarà possibile vedere in campo anche il vice Fagioli.

FIRENZE – E’ il possibile recupero di Rolando Mandragora per la gara di andata dei quarti di Conference League in programma giovedì prossimo a Londra contro il Crystal Palace la notizia principale che emerge dalla seduta di allenamento di oggi, 7 aprile 2026, per la Fiorentina. Un Mandragora in buone condizioni non serve solo per il Crystal Palace ma anche per il campionato, visto che sono arrivate anche le due squalifiche, del resto previste, di Fagioli e Gudmundsson in vista della partita di campionato di lunedì 13 aprile contro la Lazio al Franchi. Dunque Mandragora, fermo da due settimane per un dolore al polpaccio sinistro: ha ripreso gradualmente a lavorare in gruppo e dovrebbe essere almeno convocato per la trasferta europea in terra inglese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Mandragora in campo a Londra. E poi vice Fagioli in campionato contro la Lazio

Le pagelle viola di Bologna-Fiorentina: Dodo come ai vecchi tempi, Mandragora leader come FagioliFirenze, 18 gennaio 2026 – Ecco le pagelle viola di Bologna-Fiorentina: De Gea 6 - Non può nulla sulla testata di Fabbian che colpisce da due passi,...

Leggi anche: Rakow-Fiorentina: formazioni ufficiali. Kean in campo con Harrison e Fazzini. Fagioli in regia

Temi più discussi: Mandragora tra Conference, salvezza e Nazionale; Fiorentina, Solomon punta addirittura la maglia da titolare. No certezze su Mandragora: le novità; Fiorentina, Mandragora corre: sfida al tempo per il Verona; Fiorentina, i convocati per Verona: out Dodò, Parisi, Mandragora e Solomon.

Fiorentina: Mandragora in campo a Londra. E poi vice Fagioli in campionato contro la LazioE' il possibile recupero di Rolando Mandragora per la gara di andata dei quarti di Conference League in programma giovedì prossimo a Londra contro il Crystal Palace la notizia principale che emerge da ... firenzepost.it

Fiorentina, giovedì c'è il Crystal Palace. Mandragora e non solo, Vanoli recupera pezziArrivano buone notizie per la Fiorentina, reduce dal successo in trasferta sul campo dell'Hellas Verona e attesa a Londra giovedì dall'andata. tuttomercatoweb.com

La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente. x.com

La top 11 della Fiorentina di Adani - facebook.com facebook