Le pagelle viola di Bologna-Fiorentina | Dodo come ai vecchi tempi Mandragora leader come Fagioli

Ecco le pagelle della Fiorentina nella sfida contro il Bologna, giocata il 18 gennaio 2026. Analizziamo le prestazioni dei giocatori, evidenziando le caratteristiche più significative di questa partita, dalla solidità difensiva alle capacità offensive. Un’analisi accurata e obiettiva, utile a comprendere l’andamento della squadra e le singole prestazioni, senza eccessi di giudizio o enfasi.

Firenze, 18 gennaio 2026 – Ecco le pagelle viola di Bologna-Fiorentina: De Gea 6 - Non può nulla sulla testata di Fabbian che colpisce da due passi, sfruttando la troppa libertà che gli concede la difesa viola. Il palo lo salva dalla botta a colpo sicuro di Rowe che rimbalza e schizza via. Sfiora il senza voto, considerato che non sfodera le parate a cui siamo abituati e che lo hanno reso famoso. Per il resto, come detto, poco da segnalare e va bene così. Dodo 7,5 - Il duello con Cambighi incendia la corsia di destra, fornendo l’assist a Piccoli. E’ in netto crescendo, sostenuto da una condizione fisica e mentale superiore al recente passato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ecco le pagelle della partita tra Bologna e Fiorentina, valida per la 21ª giornata di Serie A. Analizziamo i protagonisti della sfida, evidenziando i principali voti assegnati ai giocatori. La partita si è conclusa con una vittoria della Fiorentina, grazie alle prestazioni di Mandragora e Piccoli. Di seguito, i giudizi dettagliati sui singoli e le valutazioni complessive.

