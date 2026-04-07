Finita la festa olimpica per il terziario italiano arriva il conto ed è anche colpa di Trump
Dopo le celebrazioni legate alle Olimpiadi, il settore terziario italiano si trova a dover affrontare nuove difficoltà. Un rapporto di Standard & Poor's evidenzia una situazione complessa per le imprese del comparto, con effetti che sembrano essere influenzati anche da decisioni e dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti. Le analisi si inseriscono in un quadro di sfide economiche che coinvolgono anche le stime pubblicate da Bankitalia.
Non arrivano buone notizie per il governo Meloni. Come se non bastassero le stime di Bankitalia a dipingere un quadro fosco per l'economia nazionale, ecco l'istantanea scattata dall'indagine di Standard & Poor's sul settore terziario italiano. Per l'indice Global Pmi, a marzo il settore registra un calo causato dalla riduzione della domanda proveniente dal mercato nazionale ed estero. I dati raccolti sui prezzi hanno indicato costi maggiori, anche se in gran parte assorbiti dalle aziende visto che l'inflazione delle tariffe applicate è salita molto meno. Praticamente ferma la crescita occupazionale. L'indice S&P Global Pmi dell'attività terziaria in Italia si basa su una singola domanda sull'andamento dell'attività economica rispetto al mese precedente. 🔗 Leggi su Today.it
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