Nevica a Gallarate ed è colpa di Snoop Dogg | la fiamma olimpica diventa show

La neve ha preso tutti di sorpresa a Gallarate. La mattina del 4 febbraio la città si è svegliata sotto un’abbondante coltre bianca, un fenomeno inatteso che ha trasformato le strade e le piazze in un quadro invernale improvviso. La neve ha anche causato qualche disagio, ma ha regalato immagini che rimarranno impresse a lungo ai residenti.

Gallarate non se l'aspettava. E forse è proprio per questo che la mattina del 4 febbraio è destinata a restare impressa nella memoria della città. Nel viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano-Cortina 2026, Piazza Libertà si è trasformata all'improvviso in un palcoscenico globale, con una nevicata scenografica e un protagonista assolutamente fuori copione: Snoop Dogg. Non un concerto, non una passerella promozionale, ma una tappa ufficiale della staffetta olimpica che ha assunto i contorni di uno spettacolo pop. Migliaia di persone, smartphone alzati e un'atmosfera sospesa tra evento sportivo e show internazionale.

