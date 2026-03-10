Scandalo Epstein il conto di Andrea arriva alle principesse | Beatrice ed Eugenie rischiano titoli e privilegi reali
Nel proseguimento dello scandalo Epstein, il conto di Andrea si estende alle principesse Beatrice ed Eugenie di York, con il rischio di perdere privilegi e titoli nobiliari. La vicenda coinvolge direttamente le due principesse, che si trovano ora sotto i riflettori per le eventuali conseguenze legali e ufficiali. La situazione si sta evolvendo mentre le implicazioni per la famiglia reale britannica continuano a essere al centro dell'attenzione.
Nel lungo doposcandalo che continua a lambire la famiglia reale britannica, il futuro delle principesse Beatrice ed Eugenie di York appare sempre più incerto. Figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson, le due sorelle rischiano ora di trovarsi ai margini della monarchia in un processo di progressivo ridimensionamento che potrebbe portarle, secondo alcuni osservatori reali, a rinunciare non solo ai privilegi ma persino ai titoli. Il segnale più immediato sarebbe arrivato con una possibile esclusione dal Royal Ascot, uno degli eventi più iconici del calendario britannico. Un’assenza che, secondo diversi analisti della casa reale, non rappresenterebbe un episodio isolato ma piuttosto il simbolo di un cambio di rotta ormai evidente all’interno di Buckingham Palace. 🔗 Leggi su Panorama.it
