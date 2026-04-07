Dopo quasi tre anni di attesa, si conclude la vicenda di una donna di 45 anni di Jesi coinvolta in un incidente stradale. La donna aveva avuto problemi con la giustizia a seguito di un episodio in cui aveva consumato alcol in un locale e poi si era schiantata contro il new jersey. La patente le è stata restituita dopo aver completato un percorso di messa alla prova.

Si chiude con un lieto fine, dopo quasi tre anni di apprensione, la vicenda che ha visto protagonista una donna di 45 anni di Jesi, finita nei guai per un drink di troppo in un locale cittadino. Una leggerezza pagata cara, ma che oggi la vede uscire dall’aula di tribunale con la fedina penale pulita e il posto di lavoro salvo. Tutto era iniziato in una serata qualunque, quando la donna, dopo aver consumato dell’alcol in compagnia di amici, si era messa alla guida. A complicare il quadro, l’assunzione di un farmaco che, combinato con l’alcol, aveva alterato drasticamente sia il suo stato di salute che i valori dell’etilometro. Era l’inizio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finisce con l’auto contro il new jersey. Patente restituita con la messa alla prova

Alla guida di un auto noleggiata e mai restituita, senza patente e in possesso di alcuni grammi di cocainaLa scorsa notte i carabinieri di Latina, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’auto con alla guida un...

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FINISCE 0-0 IL PRIMO TEMPO Si chiude a reti inviolate il primo tempo tra Napoli e Milan: nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la giocata giusta per sbloccare il match, con entrambe le formazioni attente a non commettere errori. Chi può sbloccare - facebook.com facebook