Alla guida di un auto noleggiata e mai restituita senza patente e in possesso di alcuni grammi di cocaina

La scorsa notte a Latina, i carabinieri hanno fermato un’auto noleggiata con a bordo due giovani, uno di 28 anni e l’altro di 23. Il conducente, che non aveva patente, guidava senza aver restituito il veicolo e aveva con sé alcuni grammi di cocaina. L’auto non era stata ancora restituita e il 28enne è stato trovato in possesso di droga.

