Veronica Ruggeri confessa | il vero motivo della fine con Nicolò

Veronica Ruggeri, nota come inviata de Le Iene, ha rivelato pubblicamente i motivi della fine della sua relazione con Nicolò. Durante un'intervista, ha spiegato i dettagli riguardanti la rottura e ha parlato del nuovo rapporto che le ha permesso di tornare a sorridere. La giornalista ha condiviso le sue emozioni e le circostanze che hanno portato alla conclusione della storia con Nicolò.

Veronica Ruggeri, inviata de Le Iene, si confessa a cuore aperto sulla fine della sua storia più celebre e sul nuovo legame che le ha ridato il sorriso È un passaggio di vita che segna, quello in cui un amore importante si chiude e, senza clamore ma con una nuova consapevolezza, si apre uno sguardo diverso sul futuro. Veronica Ruggeri, volto noto e inviata de Le Iene, ha scelto di raccontarsi senza filtri nel salotto di Verissimo, riportando al centro della scena non solo la fine della lunga relazione con Nicolò De Devitiis, ma anche la serenità di un nuovo amore che oggi la accompagna. Una storia, la loro, nata tra i corridoi televisivi e cresciuta sotto gli occhi del pubblico, tra viaggi, quotidianità condivisa e una complicità che sembrava solida, fino all’annuncio, nel giugno del 2024, della separazione. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Veronica Ruggeri: come nascono le inchieste de Le Iene | Vox ON AIR 07

Temi più discussi: Veronica Ruggeri: Con Nicolò doveva finire, non siamo né amici, né nemici. Ora sono fidanzata con Vito e vorrei diventare mamma; Le Iene: DE DEVITIIS: Cannavaro: un azzurro che va ai mondiali Video; Veronica Ruggeri a Verissimo: con il mio ex non ha funzionato, ora? Ho un nuovo amore, è un cantautore e mi supporta in tutto; Chi sono gli ex di Veronica Ruggeri, le due iene Stefano Corti e Nicolò De Devitiis.

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Veronica Ruggeri ripercorre le tappe più importanti della sua vita, dagli inizi difficili fino all’esperienza a Le Iene. Nel corso dell’intervista parla anche della storia finita con Nicolò De Devitiis e del nuovo amore con Vito, con cui oggi guarda al futuro. Sugli esord facebook