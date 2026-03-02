I Carabinieri di Aversa, sotto la direzione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno eseguito misure cautelari nei confronti di tre persone, tra cui un pubblico ufficiale e due imprenditori. Tra gli indagati figura anche un consigliere. Le operazioni fanno parte di un'inchiesta riguardante presunti illeciti legati a corruzione e fondi pubblici.

I Carabinieri di Aversa, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di tre persone: un pubblico ufficiale e due imprenditori. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo e nella fase iniziale delle indagini preliminari, indiziati dei reati di corruzione per l’esercizio della funzione, falsità materiale in concorso e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Tra i destinatari del provvedimento figura il consigliere regionale Giovanni Zannini, per il quale è stato disposto il divieto di dimora in Campania. La misura comporta l’obbligo di lasciare la regione e, allo stato, l’impossibilità di esercitare le proprie funzioni istituzionali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Inchiesta su corruzione e fondi pubblici: tre indagati, coinvolto il consigliere Zannini

