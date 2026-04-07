Figli di troia lo spettacolo di Paolo Cevoli al teatro Alighieri

Martedì 14 aprile alle 21, al teatro Alighieri di Ravenna, si tiene lo spettacolo “Figli di Troia” di Paolo Cevoli, inserito nella rassegna di teatro “Comico”. L’evento è organizzato dall’Accademia PerdutaRomagna Teatri in collaborazione con il Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura. Il monologo vede l’attore romano sul palco per presentare un testo che affronta tematiche legate alla mitologia e alla comicità, senza ulteriori dettagli sul contenuto.

Enea, eroe sconfitto, fugge da Troia in fiamme con le sue divinita` in tasca, il padre sulle spalle e il figlioletto per mano: le sue radici e la speranza per un futuro migliore. Dopo mille peripezie giunge alla foce del Tevere dove trova una scrofa che allatta - segno profetico per il luogo in cui fermarsi - e mentre le donne preparano delle focacce, gli esuli troiani sacrificano la scrofa e i suoi maialini. Il viaggio epico del fondatore di Roma si conclude con un picnic a base di panini alla porchetta.Questo e tanti altri episodi del poema virgiliano sono al centro del racconto di Paolo Cevoli, per riscoprire i valori e le radici del popolo italiano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Paolo Cevoli alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Figli di Troia”Giovedì 12 marzo alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “Figli di Troia”, di e con Paolo Cevoli.

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