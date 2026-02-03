FiberCop e Anci | il roadshow sulla fibra ottica fa tappa a Bologna

A Bologna si è tenuta la quarta tappa del tour nazionale di FiberCop, dedicato alla fibra ottica. L’evento, organizzato con il supporto di Anci, ha portato sul palco tecnici e amministratori per parlare di infrastrutture digitali. La giornata si è concentrata sulle soluzioni più innovative per portare la connessione veloce nelle città e nei territori.

Ha toccato Bologna la quarta tappa del roadshow nazionale "FiberCop per lo sviluppo dei territori". L'evento, organizzato con il patrocinio di Anci e il contributo tecnico di FiberCop, vuole essere un'occasione di confronto sulle più avanzate soluzioni per le infrastrutture digitali.

