FiberCop e Anci | il roadshow sulla fibra ottica fa tappa a Bologna

A Bologna si è tenuta la quarta tappa del tour nazionale di FiberCop, dedicato alla fibra ottica. L’evento, organizzato con il supporto di Anci, ha portato sul palco tecnici e amministratori per parlare di infrastrutture digitali. La giornata si è concentrata sulle soluzioni più innovative per portare la connessione veloce nelle città e nei territori.

